Шорт-трекист Елистратов принес России первую медаль на Олимпиаде

Шорт-трекист Семен Елистратов принес России первую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, он стал третьим на дистанции 1500 м.

Спортсмен в финале показал результат 2 мин. 10,687 сек. и стал бронзовым призером Игр.

Елистратов является чемпионом мира 2015 года на дистанции 1500 м, он победил в эстафете на домашней Олимпиаде в Сочи.

Во время полуфинала его лучшим результатом стали 2 мин. 11,003 сек.

Победу одержал представитель Южной Кореи Лим Хё Чжун (2 мин. 10,485 сек.), серебро у голландца Шинки Кнегта (2 мин. 10,555 сек.).

Ранее стало известно, что в субботу, 10 февраля, на Олимпиаде будут разыграны первые пять комплектов медалей. Торжественная церемония открытия Игр состоялась 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля.