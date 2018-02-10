Шорт-трекист Елистратов вышел в финал на дистанции 1500 м на ОИ-2018

Российский шорт-трекист Семен Елистратов гарантировал себе участие в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Во время полуфинала спортсмен показал лучшее время — 2 мин. 11,003 сек.

Финал в этой дисциплине начнется в 15:10 10 февраля.

Ранее портал iz.ru писал, что в субботу, 10 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане разыграют первые пять комплектов медалей. В этот день запланированы финалы по скиатлону среди женщин, шорт-треку среди мужчин на дистанции 1500 м, заезды по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 3000 м, женская спринтерская гонка по биатлону и прыжки на лыжах с трамплина среди мужчин.