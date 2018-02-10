Прямой эфир
Сюжет:

Шорт-трекист Елистратов вышел в финал на дистанции 1500 м на ОИ-2018

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский шорт-трекист Семен Елистратов гарантировал себе участие в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Во время полуфинала спортсмен показал лучшее время — 2 мин. 11,003 сек.

Финал в этой дисциплине начнется в 15:10 10 февраля.

Ранее портал iz.ru писал, что в субботу, 10 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане разыграют первые пять комплектов медалей. В этот день запланированы финалы по скиатлону среди женщин, шорт-треку среди мужчин на дистанции 1500 м, заезды по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 3000 м, женская спринтерская гонка по биатлону и прыжки на лыжах с трамплина среди мужчин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хоккеистка Чистякова не выступит на ОИ из-за аппендицита
Шведская лыжница завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017