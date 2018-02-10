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Шведская лыжница завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2018

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Первая золотая медаль Олимпийских игр в Пхенчхане досталась шведской лыжнице Шарлотт Калла, которая стала победительницей в скиатлоне на 15 км (7,5 км классическим стилем и 7,5 км свободным стилем).

Спортсменка показала результат 40 минут 44,9 секунды. Серебро завоевала норвежка Марит Бьёргeн (+7,8 секунды), бронза отошла финской лыжнице Криcте Пармакocки (+10,1), передает «РИА Новости».

Россиянка Наталья Непряева (+33 секунды) заняла восьмое место. Анастасия Седова (+1 минута 12,8 секунды) стала 12-й, Юлия Белoрукова (+2.06,1) — 18-й, Алиса Жамбалова (+2.14,2) — 21-й.

Ранее портал iz.ru писал, что 10 февраля в Пхенчхане будут разыграны пять комплектов медалей.

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