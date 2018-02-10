Сноубордист Хадарин не смог выйти в финал Олимпиады в слоупстайле

Российский сноубордист Влад Хадарин занял 11-е место в первой квалификации соревнований в слоупстайле на Олимпийских играх 2018 года, для попадания в финал ему нужно было попасть в шестерку сильнейших.

Спортсмен набрал 64,16 балла в лучшей попытке. Он был единственным россиянином в данном виде программы

«Трасса хорошая, но невероятно сложная. Можно перечислить причины, по которым я не прошел, но это будут отмазки», — цитирует Хадарина «Газета.ру».

Он также отметил, что это были его личные ошибки, которые нужно будет отработать. Сноубордист намерен продолжить тренировки, он планирует выступить на Олимпийских играх 2022 года.

Торжественная церемония открытия Олимпиады состоялась 9 февраля. Игры пройдут с 9 по 25 февраля.