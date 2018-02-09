Завершился парад спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018

Парад спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане завершен, сообщает «РИА Новости».

Российские атлеты вышли на олимпийский стадион 55-ми по счету после австрийцев. Знаменосцем у нашей команды был волонтер. Всего в церемонии открытия приняли участие около 80 россиян.

Олимпиада-2018 проходит с 9 по 25 февраля, в ней принимают участие спортсмены из 92 стран.

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