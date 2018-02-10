Хоккеистка Чистякова не выступит на ОИ из-за аппендицита

Защитник женской сборной России по хоккею Анастасия Чистякова не сможет выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление Федерации хоккея России, спортсменка госпитализирована с подозрением на острый аппендицит.

Отмечается, что в заявке место Чистяковой займет Екатерина Лихачева. Первый матч предстоит россиянкам 11 февраля. Они встретятся со сборной Канады.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американский бобслеист Джастин Олсен был доставлен в больницу города Каннын в Южной Корее, куда прибыл для участия в Олимпийских играх, и перенес операцию в связи с острым аппендицитом.