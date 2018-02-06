Американского бобслеиста экстренно прооперировали в Южной Кореее

Американский бобслеист Джастин Олсен был доставлен в больницу города Каннын в Южной Корее, куда прибыл для участия в Олимпийских играх 2018 года, и перенес операцию в связи с острым аппендицитом.

Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета США.

«Мы надеемся, что Джастин восстановится достаточно быстро для того, чтобы соревноваться в двойках <…>. Нет сомнений, что он морально готов, но мы рассматриваем свои варианты на случай, если он физически будет не готов состязаться», — приводятся в сообщении слова генерального директор Федерации бобслея и скелетона США Даррина Стила.

Олсен участвует в Олимпийских играх в третий раз, но первый — в качестве разгоняющего. Он является олимпийским чемпионом в четверках (2010).

Соревнования по бобслею среди двоек на Олимпиаде в Пхёнчхане пройдут 18–19 февраля, с участием четверок – 24–25 февраля.

Ранее 6 февраля стало известно, что более 1,2 тыс. сотрудников организации, которая занимается охраной Олимпийских игр 2018 года отстранены от работы из-за кишечной инфекции.