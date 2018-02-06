Сборную России встретили в аэропорту Сеула с гимном и флагами

Российских спортсменов, прилетевших на Олимпиаду-2018 в Южную Корею, встретили в аэропорту Сеула с гимном и флагами. Видеозапись приема мужской сборной РФ по хоккею в воздушной гавани опубликовало сообщество «Российский хоккейный стиль» в Instagram.

На кадрах видно, как встречающая делегация исполняет Государственный гимн Российской Федерации и размахивает флагами России. Некоторые из представителей встречающей стороны были переодеты в национальные костюмы.

Как пишет «Р-Спорт», борт с хоккеистами прибыл в аэропорт Сеула с практически трехчасовым опозданием. Задержка рейса была вызвана сложными метеоусловиями.

Ранее портал iz.ru писал, что мужская сборная России по хоккею вылетела в Сеул 6 февраля. В составе команды — 28 хоккеистов, в том числе трое запасных.

Всего на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане примут участие 168 российских атлетов. Они будут выступать под олимпийским флагом.