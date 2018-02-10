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Кошечкин начнет Олимпиаду в качестве основного вратаря хоккейной сборной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Василий Кошечкин начнет хоккейный турнир Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане основным вратарем российской сборной. 

Об этом заявил главный тренер команды Олег Знарок.

«Да, Кошечкин начинает», — сказал Знарок, отвечая на вопрос журналистов о том, кто будет основным вратарем на старте Олимпиады, передает «РИА Новости».

Россияне проведут первый матч на турнире 14 февраля. Их соперником будет сборная Словакии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что форвард петербургского СКА Павел Дацюк назначен капитаном российской сборной

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