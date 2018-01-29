Прямой эфир

Капитаном олимпийской сборной РФ по хоккею стал Павел Дацюк

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форвард петербургского СКА Павел Дацюк назначен капитаном олимпийской сборной России по хоккею, сообщил тренер команды Олег Знарок.

«Капитаном будет Дацюк», — заявил Знарок журналистам на пресс-конференции в Новогорске.

Павел Дацюк был капитаном олимпийской сборной РФ на Играх в Сочи в 2014 году. Перед тем как выступать за СКА, нападающий провел в общей сложности 14 сезонов в НХЛ, выступая за «Детройт Ред Уингз», с которым дважды выигрывал Кубок Стэнли.

Дацюк является бронзовым призером Олимпиады 2002 года, чемпионом мира 2012 года, обладателем Кубка Гагарина – 2017 и чемпионом России 2005 года.

Хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля, российские хоккеисты, как и другие спортсмены РФ, выступят под олимпийским флагом.

25 января глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал имена российских хоккеистов, которые примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная России начинает обратный олимпийский отсчет
Хоккеисты национальной команды приступают к подготовке к Играм в Пхенчхане
Сергей Мозякин: «Очень хочу попасть на Олимпиаду»
Лучший бомбардир в истории национального чемпионата по хоккею — о шансах поехать на Игры в Южной Корее, проблемах магнитогорского «Металлурга» и Матче звезд КХЛ в Астане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017