Капитаном олимпийской сборной РФ по хоккею стал Павел Дацюк

Форвард петербургского СКА Павел Дацюк назначен капитаном олимпийской сборной России по хоккею, сообщил тренер команды Олег Знарок.

«Капитаном будет Дацюк», — заявил Знарок журналистам на пресс-конференции в Новогорске.

Павел Дацюк был капитаном олимпийской сборной РФ на Играх в Сочи в 2014 году. Перед тем как выступать за СКА, нападающий провел в общей сложности 14 сезонов в НХЛ, выступая за «Детройт Ред Уингз», с которым дважды выигрывал Кубок Стэнли.

Дацюк является бронзовым призером Олимпиады 2002 года, чемпионом мира 2012 года, обладателем Кубка Гагарина – 2017 и чемпионом России 2005 года.

Хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля, российские хоккеисты, как и другие спортсмены РФ, выступят под олимпийским флагом.

25 января глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал имена российских хоккеистов, которые примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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