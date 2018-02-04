Прямой эфир
Сюжет:

Хоккеист Хафизуллин не поедет вместе со сборной в Пхенчхан

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хоккеист сборной России Динар Хафизуллин получил травму и не поедет с олимпийской сборной РФ в Южную Корею, сообщил главный тренер сборной Олег Знарок.

«Ему лучше, но не настолько (чтобы ехать на Олимпиаду). Мы его оставим здесь лечиться, потому что там (в Пхенчхане) по медицине не будет возможностей. Парень верит (что сможет выступить на Олимпиаде)», — приводит «РИА Новости» заявление Знарка.

Источники уже ранее сообщали, что Хафизуллин из-за травмы, вероятно, не сможет поехать на Олимпиаду. В воскресенье хоккеист не играл в составе сборной против «Спартака». Матч завершился победой сборной со счетом 2:1 в овертайме.

Ранее сообщалось, что хоккеисты олимпийской сборной России не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане, так как будут в это время находиться на подготовительном сборе в Аняне.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2018
Хоккеист Ковальчук отказался читать правила МОКа для олимпийцев из России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017