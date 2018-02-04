Хоккеист Хафизуллин не поедет вместе со сборной в Пхенчхан

Хоккеист сборной России Динар Хафизуллин получил травму и не поедет с олимпийской сборной РФ в Южную Корею, сообщил главный тренер сборной Олег Знарок.

«Ему лучше, но не настолько (чтобы ехать на Олимпиаду). Мы его оставим здесь лечиться, потому что там (в Пхенчхане) по медицине не будет возможностей. Парень верит (что сможет выступить на Олимпиаде)», — приводит «РИА Новости» заявление Знарка.

Источники уже ранее сообщали, что Хафизуллин из-за травмы, вероятно, не сможет поехать на Олимпиаду. В воскресенье хоккеист не играл в составе сборной против «Спартака». Матч завершился победой сборной со счетом 2:1 в овертайме.

Ранее сообщалось, что хоккеисты олимпийской сборной России не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане, так как будут в это время находиться на подготовительном сборе в Аняне.

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