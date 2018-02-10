На Играх-2018 в Пхенчхане впервые побит олимпийский рекорд

Южнокорейские шорт-трекистки установили новый олимпийский рекорд в эстафете на 3000 м. Об этом пишет «Интерфакс».

Во время квалификации перед финалом женская сборная Республики Корея продемонстрировала лучшее время — 4:06.387. Это стало первым рекордом Олимпиады в Пхенчхане.

Предыдущий олимпийский рекорд был установлен в 2010 году в Ванкувере, тогда китайские спортсменки преодолели эту дистанцию за 4 мин. 6.610 сек.

Ранее портал iz.ru писал, что в субботу, 10 февраля, в Пхенчхане разыграют первые пять комплектов медалей.