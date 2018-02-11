Соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде перенесены

Соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске у мужчин на Олимпийских играх в Пхенчхане перенесены из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

10 февраля по этой же причине была отменена тренировка горнолыжников.

Соревнования должны были пройти в воскресенье, однако синоптики предупредили о ветре силой до 72 км/ч.

Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет ОИ и FIS решили перенести старты на 15 февраля.

Состязания горнолыжников должны были начаться в 05:00 мск, российских спортсменов в списке участников нет.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщил, что шорт-трекист Семен Елистратов завоевал первую медаль среди россиян на ОИ.