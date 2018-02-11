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Жителей Олимпийской деревни в Пхенчхане предупредили о землетрясении

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Фото: Global Look Press/PETTER ARVIDSON/imago sportfotodienst
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Делегации стран — участниц зимней Олимпиады, проживающие в Олимпийской деревне в Пхенчхане, получили смс-уведомления о землетрясении в городе Пхохан. Об этом сообщает портал Yahoo.

Отмечается, что подземные толчки силой 4,6 балла были зафиксированы 11 февраля в 05:03 по местному времени (23:03 мск 10 февраля). Эпицентр находился в 160 км от Пхенчхана.

При этом все смс-уведомления участники Игр получили на корейском языке, что, по мнению портала, могло вызвать беспокойство у спортсменов и других жителей Олимпийской деревни.

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в городе Пхохан, провинция Кёксан-Пукто. Сохраняйте бдительность и опасайтесь повторных толчков», –– говорилось в предупреждении.

Несмотря на это эксперты всё же отмечают, что землетрясение произошло слишком далеко от Пхенчхана, чтобы причинить вред жителям города и Олимпийской деревни.

Зимняя Олимпиада будет проходить в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщил, что число случаев заражения норовирусом в южнокорейском Пхенчхане возросло до 139. 

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