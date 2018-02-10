Прямой эфир
Сюжет:

Число случаев заражения норовирусом в Пхенчхане достигло 139

0
Фото: Global Look Press/Peter Kneffel/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество случаев заражения норовирусом в южнокорейском Пхенчхане, где проходят Олимпийские игры, возросло до 139. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на оргкомитет Игр.

Так, в пятницу, 9 февраля, было зафиксировано 11 новых случаев заражения. Отмечается, что это существенно меньше, чем в предыдущие дни (54 случая в среду и 42 в четверг).

8 февраля были госпитализированы по меньшей мере 86 человек с признаками норовируса. Среди инфицированных — занятый в пищевом производстве персонал, сотрудники полиции и охранники олимпийских объектов. Позже сообщалось, что от инфекции пострадали более 1,2 тыс. сотрудников безопасности, всем им пришлось прервать работу перед стартом Олимпиады-2018.

9 февраля о вспышке норовирусной инфекции россиян предупредил Роспотребнадзор, опубликовав рекомендации, которые помогут избежать заражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Плющенко обратился в МОК с просьбой допустить паралимпийцев из РФ к Играм-2018
Иранцы обиделись на организаторов Олимпиады из-за подарков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017