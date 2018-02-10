Число случаев заражения норовирусом в Пхенчхане достигло 139

Количество случаев заражения норовирусом в южнокорейском Пхенчхане, где проходят Олимпийские игры, возросло до 139. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на оргкомитет Игр.

Так, в пятницу, 9 февраля, было зафиксировано 11 новых случаев заражения. Отмечается, что это существенно меньше, чем в предыдущие дни (54 случая в среду и 42 в четверг).

8 февраля были госпитализированы по меньшей мере 86 человек с признаками норовируса. Среди инфицированных — занятый в пищевом производстве персонал, сотрудники полиции и охранники олимпийских объектов. Позже сообщалось, что от инфекции пострадали более 1,2 тыс. сотрудников безопасности, всем им пришлось прервать работу перед стартом Олимпиады-2018.

9 февраля о вспышке норовирусной инфекции россиян предупредил Роспотребнадзор, опубликовав рекомендации, которые помогут избежать заражения.