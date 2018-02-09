Иранцы обиделись на организаторов Олимпиады из-за подарков

Иранская делегация обиделась на организаторов Олимпийских игр в Пхенчхане после того, как не получила в подарок смартфоны Samsung Galaxy Note 8. Об этом сообщило издание Business Insider.

Смартфоны подарили всем олимпийцам, кроме спортсменов из КНДР и Ирана. Причиной стали международные санкции, которые наложены на эти государства.

В Тегеране назвали подобные действия неэтичными и вызвали для объяснений южнокорейского посла.

При этом иранские власти заявили о возможных последствиях для торговых отношений с южнокорейской компанией Samsung.

Как сообщает Business Insider, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что, если Сеул не извинится и не изменит свое решение, Тегеран совсем откажется от продукции Samsung.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) решил предоставить смартфоны всем олимпийцам, в том числе иранцам и представителям КНДР.

9 февраля портал iz.ru сообщил, что на церемонии открытия Олимпиады появились двойники лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.