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Плющенко обратился в МОК с просьбой допустить паралимпийцев из РФ к Играм-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отправил письмо главам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (IPC). В письме Плющенко просит допустить паралимпийцев из России на зимние Игры-2018 в лыжных гонках и биатлоне.

«Я только что отправил с моими друзьями, многократными чемпионами Олимпийских игр и чемпионатов мира, президенту МОКа Томасу Баху и главе IPC Эндрю Парсонсу письмо», — написал Плющенко на своей странице в Instagram. Фигурист просит в нем допустить до Паралимпийских игр в Южной Корее шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова и его коллег по сборной.

Спортсмен добавил, что верит в шанс на выступление, который всё же дадут россиянам на Паралимпийских играх.

Письмо подписали олимпийские чемпионы, в частности Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Алина Кабаева, Елена Исинбаева, Алексей Немов, Вячеслав Фетисов и другие.

Портал iz.ru сообщал, что в пятницу, 9 февраля, CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде.

Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане 9–18 марта.

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