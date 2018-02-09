Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Камчатки

У восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли утром 9 февраля в акватории Камчатского залива. Эпицентр находился на глубине 25 км в 43 км к югу от поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Энергетический класс землетрясения составил 10,4.

В краевом главке МЧС сообщили, что в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

8 февраля портал iz.ru сообщал об очередном землетрясении у восточного побережья Тайваня магнитудой 5,2. Напомним, в районе города Хуалянь произошел ряд сейсмологических событий, в результате которых погибли девять человек, 265 пострадали, еще 62 человека числятся пропавшими без вести.