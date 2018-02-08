Число жертв землетрясения на Тайване возросло до девяти

Как минимум девять человек погибли во время землетрясения на Тайване, 265 жителей острова получили ранения.

О таких последствиях стихийного бедствия сообщил оперативный штаб в четверг, 8 февраля.

Землетрясение с магнитудой толчка от 6,0 до 6,5 произошло во вторник, сообщает ТАСС.

Отмечается, что 62 человека числятся пропавшими без вести. Сведений о пострадавших россиянах пока нет, но Ростуризм выступил с пожеланием туристам из РФ быть осторожнее.

26 января портал iz.ru сообщил, что землетрясение зафиксировано на Кубани. Сила подземных толчков составила 4,1 балла. Эпицентр находился неподалеку от Туапсинского района Краснодарского края.