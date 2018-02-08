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Число жертв землетрясения на Тайване возросло до девяти

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Как минимум девять человек погибли во время землетрясения на Тайване, 265 жителей острова получили ранения.

О таких последствиях стихийного бедствия сообщил оперативный штаб в четверг, 8 февраля.

Землетрясение с магнитудой толчка от 6,0 до 6,5 произошло во вторник, сообщает ТАСС.

Отмечается, что 62 человека числятся пропавшими без вести. Сведений о пострадавших россиянах пока нет, но Ростуризм выступил с пожеланием туристам из РФ быть осторожнее.

Тайвань после землетрясения
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Тайване вечером во вторник, 6 февраля. В среду стало известно, что его жертвами стали как минимум четыре человека, еще 145 числятся пропавшими без вести
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Тайвань после землетрясения
Первые подземные толчки на востоке страны были зафиксированы около 23:50 по местному времени (18:50 мск), почти сразу была развернута спасательная операция
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Тайвань после землетрясения
Больше всего от удара стихии пострадал город Хуалянь — там были частично разрушены или сильно повреждены как минимум четыре здания в центре города
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Тайвань после землетрясения
Три нижних этажа крупного отеля Marshal осели после подземных толчков — в результате здание, в котором находилось больше ста человек, накренилось под углом 30 градусов. Спасателям удалось вывести из него 116 человек
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Тайвань после землетрясения
Похожая ситуация сложилась и с многоэтажным жилым домом, в котором после частичного обрушения начался пожар, что сильно затруднило поисково-спасательную операцию
Фото: Global Look Press/ZUMA/Yue Yuewei
Тайвань после землетрясения
Поврежденная дорога в городе Хуалянь
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Тайвань после землетрясения
Также пострадали два городских моста, приостановлено движение на одной из скоростных магистралей
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Тайвань после землетрясения
Около 200 квартир и частных домов лишились электричества, в нескольких тысячах помещений было отключено водоснабжение
Фото: Global Look Press/ZUMA/Yue Yuewei
Тайвань после землетрясения
Власти в срочном порядке эвакуировали почти 400 местных жителей
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Тайвань после землетрясения
Известно, что среди пострадавших есть туристы из материкового Китая, информации о пострадавших россиянах не поступало
Фото: Global Look Press/ZUMA/Yue Yuewei

26 января портал iz.ru сообщил, что землетрясение зафиксировано на Кубани. Сила подземных толчков составила 4,1 балла. Эпицентр находился неподалеку от Туапсинского района Краснодарского края.

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