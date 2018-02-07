На Тайване произошло второе за день землетрясение

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,7, второе за сутки. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Подземные толчки были зафиксированы у побережья уезда Хуанлянь.

6 февраля в 23:45 по местному времени на Тайване было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4. По последним данным, шесть человек погибли, 256 жителей острова пострадали и еще 88 человек числятся пропавшими без вести.

После первого землетрясения было зафиксировано не менее 104 афтершоков. Магнитуда некоторых из них достигала 5,4. В результате землетрясения были разрушены пять зданий, а также нарушена работа транспортной системы.