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На Тайване произошло второе за день землетрясение

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,7, второе за сутки. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Подземные толчки были зафиксированы у побережья уезда Хуанлянь.

6 февраля в 23:45 по местному времени на Тайване было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4.  По последним данным, шесть человек погибли, 256 жителей острова пострадали и еще 88 человек числятся пропавшими без вести.

После первого землетрясения было зафиксировано не менее 104 афтершоков. Магнитуда некоторых из них достигала 5,4. В результате землетрясения были разрушены пять зданий, а также нарушена работа транспортной системы. 

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