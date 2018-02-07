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Очередное землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на Тайване

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Второе землетрясение магнитудой 4,6 за два дня произошло на Тайване. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сейсмологический центр Китая (CENC).

Подземные толчки были зафиксированы 7 февраля в 05:56 по местному времени около уезда Хуалянь. Очаг залегал на глубине 11 км. После этого было зарегистрировано не менее четырех афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.

Напомним, 6 февраля в 23:50 (18:50 мск) в этом районе произошло крупное землетрясение магнитудой 6,4. В результате удара стихии два человека погибли, еще 202 пострадали.

Землетрясением было разрушено пять зданий, в том числе отель, вызваны сбои в работе транспортной системы, а также системы энергоснабжения, более 560 домов оказались без электричества. В 11-этажном здании были сильно разрушены три первых этажа, постройка накренилась на один бок. В ней оказались заблокированы 29 человек, еще 116 были эвакуированы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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