Очередное землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на Тайване
Второе землетрясение магнитудой 4,6 за два дня произошло на Тайване. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сейсмологический центр Китая (CENC).
Подземные толчки были зафиксированы 7 февраля в 05:56 по местному времени около уезда Хуалянь. Очаг залегал на глубине 11 км. После этого было зарегистрировано не менее четырех афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.
Напомним, 6 февраля в 23:50 (18:50 мск) в этом районе произошло крупное землетрясение магнитудой 6,4. В результате удара стихии два человека погибли, еще 202 пострадали.
Землетрясением было разрушено пять зданий, в том числе отель, вызваны сбои в работе транспортной системы, а также системы энергоснабжения, более 560 домов оказались без электричества. В 11-этажном здании были сильно разрушены три первых этажа, постройка накренилась на один бок. В ней оказались заблокированы 29 человек, еще 116 были эвакуированы. Поисково-спасательные работы продолжаются.