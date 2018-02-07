Тайвань после землетрясения

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Накренившиеся здания, разрушенные дороги и спасательная операция
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Тайване вечером во вторник, 6 февраля. В среду стало известно, что его жертвами стали как минимум четыре человека, еще 145 числятся пропавшими без вести
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Первые подземные толчки на востоке страны были зафиксированы около 23:50 по местному времени (18:50 мск), почти сразу была развернута спасательная операция
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Больше всего от удара стихии пострадал город Хуалянь — там были частично разрушены или сильно повреждены как минимум четыре здания в центре города
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Три нижних этажа крупного отеля Marshal осели после подземных толчков — в результате здание, в котором находилось больше ста человек, накренилось под углом 30 градусов. Спасателям удалось вывести из него 116 человек
Фото: Global Look Press/ZUMA/Yue Yuewei
Похожая ситуация сложилась и с многоэтажным жилым домом, в котором после частичного обрушения начался пожар, что сильно затруднило поисково-спасательную операцию
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Поврежденная дорога в городе Хуалянь
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Также пострадали два городских моста, приостановлено движение на одной из скоростных магистралей
Фото: Global Look Press/ZUMA/Yue Yuewei
Около 200 квартир и частных домов лишились электричества, в нескольких тысячах помещений было отключено водоснабжение
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Власти в срочном порядке эвакуировали почти 400 местных жителей
Фото: Global Look Press/ZUMA/Yue Yuewei
Известно, что среди пострадавших есть туристы из материкового Китая, информации о пострадавших россиянах не поступало
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