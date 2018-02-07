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Более 100 афтершоков зафиксировано после землетрясений на Тайване

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Не менее 104 афтершоков зафиксировано вблизи города Хуалянь в восточной части Тайваня после двух землетрясений, произошедших в данном районе ранее. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информационный портал «Сина».

Утверждается, что магнитуда некоторых афтершоков достигала 5,4. Напомним, в 23:50 по местному времени (18:50 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,4, позже было зафиксировано еще одно — магнитудой 4,6. После каждого из них также произошло несколько афтершоков, магнитуда которых доходила до 5,2.

В результате удара стихии погибли четыре человека, 225 пострадали, связь со 145 установить не удается. Землетрясением были разрушены пять зданий, нарушена работа транспортной системы, более 560 домов остаются без электричества. В учебных заведениях города отменены занятия, работа всех предприятий приостановлена.

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