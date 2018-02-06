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В результате крушения вертолета у берегов Тайваня пропали без вести шесть человек

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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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В результате крушения вертолета UH-60M Black Hawk («Черный ястреб») у берегов Тайваня пропали без вести шесть человек.

Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте министерства внутренних дел республики во вторник, 6 февраля.

Вертолет вылетел для оказания медпомощи и выполнения медицинской эвакуации, на его борту находились два пилота, один механик, один медик, один пациент с сопровождающим, сообщает «РИА Новости».

31 января три человека погибли при падении вертолета на дом в американском городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния).

Четвертый человек, находившийся на борту, получил ранения. Травмирован также еще один человек на земле.

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