Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на границе Аргентины и Чили

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Чили и Аргентины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 592 км к северо-западу от аргентинского города Кордоба с населением около 1,5 млн человек. Очаг залегал на глубине 109 км.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло на Кубани. Сила подземных толчков составила 4,1 балла. Эпицентр находился неподалеку от Туапсинского района Краснодарского края.