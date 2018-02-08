Ростуризм вновь призвал россиян соблюдать осторожность на Тайване

Ростуризм предупредил россиян, что на Тайване необходимо быть осторожными, поскольку землетрясения на острове продолжаются.

Информацию об этом ведомство распространило 7 февраля после серии новых толчков, зарегистрированных Китайским сейсмологическим центром (CENC).

«Федеральное агентство по туризму призывает туристов, находящихся на острове Тайвань, сохранять спокойствие, соблюдать требования личной безопасности и следовать указаниям властей», — цитирует сообщение «РИА Новости».

4 февраля в районе уезда Хуалянь в восточной части острова Тайвань произошло два землетрясения. Их магнитуда составила 5,1 и 6,4 соответственно.

Как сообщил CENC, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. От стихии пострадали более 200 человек, как минимум четверо погибли. Россияне пока не обращались за помощью.