Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване превысило 200 человек

Минимум два человека погибли и еще 202 пострадали в результате мощного землетрясения у побережья острова Тайвань. Об этом сообщил китайский телеканал CGTN.

Толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы у Тайваня 6 февраля. Ранее сообщалось о 188 пострадавших.

В результате землетрясения было разрушено пять зданий, в том числе отель. В 11-этажном здании были сильно разрушены три первых этажа, постройка накренилась на один бок.

В нем оказались заблокированы 29 человек. Более 100 постояльцев и сотрудников отеля были эвакуированы.

Сильные повреждения получил мост, более 500 домов остались без электричества. Нарушена работа транспортной системы.

Эпицентр землетрясения находился в 102 км к югу от Тайбэя и 22 км к северо-востоку от города Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

Позже сейсмологи зафиксировали не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 5,3.