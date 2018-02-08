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Повторный толчок магнитудой 5,2 зафиксирован на Тайване

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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У восточного побережья Тайваня зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,2. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр толчка находился в 9 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 6,1 км. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Напомним, вечером 6 февраля в этом районе произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4, позже было зафиксировано еще два — магнитудой 4,6 и 5,7. После каждого из них был зарегистрирован ряд афтершоков, магнитуда которых достигала 5,2.

По последним данным, в результате удара стихии погибли девять человек, 265 пострадали, еще 62 человека числятся пропавшими без вести. Землетрясением были разрушены пять зданий, нарушена работа транспортной системы, а также электроснабжение. В учебных заведениях города отменены занятия, работа предприятий приостановлена. Сведений о пострадавших россиянах пока нет, но Ростуризм призывает туристов из РФ быть осторожнее. 

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