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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Мексики

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 5,8, произошедшем в пятницу, 9 февраля, у берегов Мексики. По данным ведомства, эпицентр находился в 51 км к юго-западу от города Мансанильо. Очаг располагался на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.

В сентябре землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Мексики неподалеку от города Пуэбла-де-Сарагоса, погибло более 300 человек. 22 сентября у западного побережья произошло землетрясение магнитудой 5,5

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