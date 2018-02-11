Матвей Елисеев: «От Олимпийской деревни ожидал чего-то более веселого»

Сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане стартуют соревнования в мужском биатлоне. В отсутствие Антона Шипулина, Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Александра Логинова и Алексея Волкова единственными представителями команды олимпийских атлетов из России (ОАР) станут Антон Бабиков и Матвей Елисеев. В воскресенье им предстоит принять участие в спринте. Накануне стартов Матвей Елисеев в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о жизни в Олимпийской деревне и общении с иностранными коллегами на фоне скандала с недопуском российских спортсменов до Игр.

— В чем особенности трассы в Пхенчхане?

— Особых различий с другими трассами я не вижу. Есть два больших каньона, достаточно много равнин. Множество равнинных участков — пожалуй, единственная особенность этого места. Трасса жесткая, условия хорошие. Конечно, из-за того, что очень холодно, лыжи плохо идут — скольжение плохое.

— Холодно даже в последние дни, когда температура стала подниматься выше нуля?

— В основном мы выходим тренироваться на трассу вечером. А в это время по-прежнему холодно, как в первые дни нашего пребывания в Пхенчхане. Возможно, снег и дальше сохранит ту же температуру.

— Уже адаптировались к здешним часовым поясам?

— У нас гонки вечером. Причем достаточно поздним. Если полностью акклиматизироваться на это время, то, я считаю, будет не очень хорошо. Поэтому мы не стали полностью переходить на корейское время. Чуть-чуть сдвинулись в сторону, но не намного.

— Как атмосфера в Олимпийской деревне?

— Чего-то другого я ожидал от нее — не просто многоэтажные дома. Но в целом неплохо. Просто я представлял себе Олимпийскую деревню в небольших домиках типа коттеджей — что-то более веселое.

— Как проводите свободное время в деревне?

— Большей частью отдыхаем. Можно поиграть в игрушку — собирать значки. Эту игру предоставили организаторы Олимпиады. Но это всего на полчаса. В остальное время просто общаемся между собой.

— Общаетесь с иностранными коллегами?

— Есть такие, которые не здороваются. Но они и раньше это делали. (Улыбается.)

— Вам давали инструкции, как себя вести, чтобы МОК не усмотрел нарушения предписаний относительно российской символики и прочих атрибутов?

— Сложная ситуация. Мы пока не до конца поняли, как нам действовать. Поэтому стараемся вести себя очень осторожно. Не выходить лишний раз за пределы деревни, не считая выездов на тренировки. И не делать каких-то публичных жестов, которые могут быть двояко восприняты.

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