Медведева прокомментировала свой рекорд в короткой программе на ОИ

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих ощущениях перед выступлением в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира. По ее итогам спортсменка набрала 81,06 балла, что стало новым мировым рекордом.

«Перед выступлением немного нервничала, но надо было справиться с этим, и это получилось. Ощущения спокойные, потому что много работы впереди», — цитирует Медведеву ТАСС.

Медведева также рассказала, что была удивлена большим домам в Олимпийской деревне.

«Думала, что она будет меньше, домики маленькие, а тут небоскребы. Это что-то новое в моей жизни», — отметила спортсменка.

Она также сообщила, что живет с Екатериной Бобровой в одной квартире и они друг друга всё время поддерживают.

После победы Медведевой российские фигуристы вышли на второе место в командном турнире.