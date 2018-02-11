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Медведева прокомментировала свой рекорд в короткой программе на ОИ

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих ощущениях перед выступлением в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира. По ее итогам спортсменка набрала 81,06 балла, что стало новым мировым рекордом. 

«Перед выступлением немного нервничала, но надо было справиться с этим, и это получилось. Ощущения спокойные, потому что много работы впереди», — цитирует Медведеву ТАСС.

Медведева также рассказала, что была удивлена большим домам в Олимпийской деревне.

«Думала, что она будет меньше, домики маленькие, а тут небоскребы. Это что-то новое в моей жизни»,  — отметила спортсменка.

Она также сообщила, что живет с Екатериной Бобровой в одной квартире и они друг друга всё время поддерживают. 

После победы Медведевой российские фигуристы вышли на второе место в командном турнире. 

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