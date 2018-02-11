Российский лыжник проиграл норвежцам и стал четвертым на Олимпиаде

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане, россиянин Денис Спицов занял четвертое место. Соревнование проходило на дистанции в 30 км.

21-летний Спицов дебютировал на Олимпийских играх в Пхенчхане, до этого высоких результатов он добивался лишь на молодежном уровне.

Крюгер преодолел дистанцию за 1 ч. 16 мин. 20 сек. Второе и третье места заняли также представители Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунд. В начале соревнования победитель гонки стал виновником завала, участниками которого были Спицов и еще один российский лыжник Андрей Ларьков.

«Да, это падение повлияло, пришлось много отыгрывать, поскольку получилось, что со старта мы ушли последними», — рассказал Спицов, которого цитирует ТАСС.

Россиянин уступил золотому призеру всего 12,7 сек. Другой спортсмен из России Алексей Виценко занял 23-е место, Андрей Мельниченко финишировал 29-м, Андрей Ларьков — 30-м.

Ранее в феврале российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе в рамках командных соревнованиях на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.