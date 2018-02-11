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Стало известно количество проданных билетов на Олимпиаду в Пхенчхане

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс рассказал, что на олимпийские соревнования в Пхенчхане было продано 884 тыс. билетов. 

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«Это немногим более 82% от всего количества. Мы надеемся, что продажи будут высокими», — цитирует Адамса ТАСС.

При этом представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю посетовал на низкие продажи билетов на соревнования по биатлону. 

«На сегодняшний день мы продали 61% билетов на этот вид спорта», — отметил он.

Олимпиада была открыта 9 февраля, соревнования продлятся до 25 февраля.

Ранее в феврале оперная певица Анна Нетребко на своей странице в Instagram возмутилась из-за стоимости билетов на ее концерты в России. По данным СМИ, в день мероприятия стоимость билетов в партер составляла 170 тыс. рублей, а в амфитеатр — 90 тыс. рублей. 

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