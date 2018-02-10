Нетребко шокировала цена билетов на ее концерты в России

Оперная певица Анна Нетребко на своей странице в Instagram возмутилась из-за стоимости билетов на ее концерты в России. Соответствующий пост она разместила в пятницу, 9 февраля.

«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я ЕЩЁ РАЗ услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100000 рублей — я просто не приеду больше... всем спасибо!», — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены. — Ред.).

7 февраля Анна Нетребко и азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов дали единственный концерт в Москве. Выступление, посвященное памяти Дмитрия Хворостовского, состоялось в Концертном зале имени Чайковского.

Радиостанция BFM.ru сообщала, что в день мероприятия стоимость билетов в партер составляла 170 тыс. рублей, а в амфитеатр — 90 тыс. рублей. При этом изначально у официальных продавцов цены варьировались от 2,5 до 9,5 тыс. рублей.