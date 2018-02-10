Прямой эфир

Нетребко шокировала цена билетов на ее концерты в России

0
Фото: Кристина Калинина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оперная певица Анна Нетребко на своей странице в Instagram возмутилась из-за стоимости билетов на ее концерты в России. Соответствующий пост она разместила в пятницу, 9 февраля.

«Чтобы выжить в Мариинке, нужно быть бойцом»
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов — о спокойной Вене, выступлении в Москве, любимых театрах и бойцовских качествах

«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я ЕЩЁ РАЗ услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100000 рублей — я просто не приеду больше... всем спасибо!», — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены. — Ред.).

7 февраля Анна Нетребко и азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов дали единственный концерт в Москве. Выступление, посвященное памяти Дмитрия Хворостовского, состоялось в Концертном зале имени Чайковского.

Радиостанция BFM.ru сообщала, что в день мероприятия стоимость билетов в партер составляла 170 тыс. рублей, а в амфитеатр — 90 тыс. рублей. При этом изначально у официальных продавцов цены варьировались от 2,5 до 9,5 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нетребко и Эйвазов собрали состоятельных меломанов
Концерт звезд мировой оперы поразил сложной программой и заоблачными ценами на билеты
Нетребко отменила свое первое выступление в сезоне из-за простуды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017