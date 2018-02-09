Нетребко и Эйвазов собрали состоятельных меломанов

В Москве состоялось единственное выступление звезд мировой оперной сцены Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Это мероприятие можно смело называть самым дорогим концертом года. Имена в афише создали неимоверный ажиотаж вокруг предстоящего выступления в Зале Чайковского. Лишний билетик спрашивали еще в метро. Но их и не могло быть: контрамарки по доступным ценам разошлись еще летом, а остальные стоили запредельно — до 150 тыс. рублей за место в партере.

В расчете на состоятельную публику торговцы цветами у колонн Зала Чайковского удвоили ценники. К зданию подъезжали зрители на автомобилях класса люкс. Мероприятие больше напоминало светский вечер, нежели филармонический концерт. Соболя, бриллианты, дорогой парфюм... Среди гостей были замечены директор Большого театра Владимир Урин, заместитель министра культуры Александр Журавский, оперная певица Хибла Герзмава, дирижер Сергей Жилин, музыканты Валерия и Иосиф Пригожин, актер Глеб Матвейчук, а также целый ряд крупных банкиров и бизнесменов.

Анна и Юсиф прибыли в столицу накануне концерта. Хотя была вероятность, что артисты вообще не попадут в Москву: рейс несколько раз переносили из-за снегопада. По этой же причине пришлось отменить и запланированную пресс-конференцию. Впрочем, на качестве исполнения погодный форс-мажор не сказался.

Свое выступление Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и дирижер Владимир Спиваков решили посвятить памяти Дмитрия Хворостовского. Когда об этом сообщили ведущие вечера Игорь и Вадим Верники, зал зааплодировал стоя. На сцене Анна появилась в черном блестящем платье с пышной юбкой, а Юсиф — в черном бархатном фраке с бабочкой.

Первое отделение целиком состояло из произведений Джузеппе Верди. Дуэтом Отелло и Дездемоны из оперы «Отелло» артисты открыли концертную программу. Далее последовали фрагменты из «Макбета», «Трубадура», «Сицилийской вечерни» и «Разбойников», исполненные Анной и Юсифом под безукоризненное, эмоционально наполненное сопровождение Национального филармонического оркестра. Первую половину программы Нетребко завершила арией «Аиды» — впервые в этой партии певица выступила прошлым летом на Зальцбургском фестивале. Теперь услышать Нетребко в новом амплуа смогли и москвичи.

В антракте зрители партера были приглашены на фуршет в ресторан «Чайковский». Шампанское входило в стоимость билетов. В фойе концертного зала гостей внимательно рассматривали спекулянты, специализирующиеся на Большом театре: видимо, запоминали лица потенциальных клиентов.

Во втором отделении Анна Нетребко предстала перед зрителями в бордовом атласном платье и с бриллиантовым колье на шее. Смены образа требовала музыка — Леонкавалло, Чайковский, Масканьи, Каталани. Все ждали от темпераментной певицы каких-нибудь номеров на сцене, например, танца босиком. Но чтобы зал испытал восторг, Анне было достаточно закружиться, придерживая полы пышной юбки. А затем — приобнять со спины Владимира Спивакова, который даже не отреагировал, продолжив дирижировать оркестром. Он знает: артистке это необходимо для создания образа.