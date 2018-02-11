МОК проанализирует высказывания россиян в Пхенчхане в конце Олимпиады

Поведение и высказывания российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пхенчхане, будут оценены в конце турнира.

Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому (МОК) будет доложено о соблюдении буквы и духа закона. Будет решено, возникли ли сложности при выполнении этих решений», — цитирует его «РИА Новости».

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх, обвинив спортсменов в систематическом употреблении запрещенных препаратов. К соревнованиям были допущены лишь отдельные российские атлеты, которые будут выступать под нейтральным флагом.