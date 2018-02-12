Загитова оценила поддержку болельщиков на Олимпиаде

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала выступление в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх, где спортсменка установила личный рекорд.

«Очень приятно, что болельщики кричали «Россия!», несмотря на то что нас лишили права представлять страну. Приятно было видеть русские флаги, — приводит слова Загитовой «Спорт-Экспресс». — Сейчас к нам настроены не очень хорошо. Несмотря на то что за нами бдительно следят, все требования МОКа мы выполняем».

Напомним, российские фигуристы стали серебряными призерами командного турнира. Победу одержали канадцы, которые набрали 73 балла. Третье место у сборной США –– 62 балла. Россияне заработали 66 очков.

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