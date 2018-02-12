Россиянка Федорова стала восьмой в слоупстайле на Олимпиаде

Американская сноубордистка Джейми Андерсон завоевала золото в дисциплине слоупстайл на Олимпийских играх.

27-летняя спортсменка показала результат 83,00 балла. Серебро — у канадки Лори Блоин (76,33), бронзу авоевала Энни Рукаярви из Финляндии (75,38).

Россиянка Софья Федорова показала восьмой результат (65,73).

Ранее сообщалось, что соревнования в гигантском слаломе на Олимпиаде перенесены из-за непогоды.

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