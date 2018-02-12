Соперники Брызгаловой и Крушельницкого назвали россиян фантастическими

Канадские керлингисты Кейтлин Лоус и Джон Моррис назвали своих соперников в дабл-миксте на Олимпиаде-2018, россиян Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, фантастическими и невероятными.

«У россиян фантастическая команда. Я помню, как мы играли с ними в октябре прошлого года в Виннипеге, этот матч стал для нас самым тяжелым за сезон. Уверен, что их ждет отличное будущее. Здорово, что керлинг набирает популярность в России, в этом, конечно, большая заслуга Брызгаловой и Крушельницкого», — цитирует агентство ТАСС спортсмена Морриса.

Кейтлин Лоус согласилась с партнером, назвав российскую пару «невероятной». По ее словам, если Брызгалова и Крушельницкий «показывают свою лучшую игру, то могут обыграть любого соперника».

11 февраля российские керлингисты прошли в полуфинал в дабл-миксте на Олимпиаде, несмотря на то, что уступили сборной Швейцарии. В первом матче на турнире пара проиграла американцам (3:9), однако россиянам удалось обыграть норвежцев (4:3), финнов (7:5), китайцев (6:5) и южнокорейцев (6:5). В шестой встрече команда олимпийских атлетов из России уступила канадцам (2:8).