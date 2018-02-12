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Фигурист Коляда стал вторым в произвольной программе командного турнира на ОИ

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Российский фигурист Михаил Коляда показал второй результат в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Коляда получил 173,57 балла и принес в зачет командного турнира российской команде девять очков.

Первое место занял канадец Патрик Чан.

Также в понедельник свои произвольные программы покажут женщины и танцевальные дуэты.

Российская команда в командных соревнованиях пока занимает второе место. На первом — Канада.

Накануне фигуристы Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва показали третий результат в короткой программе, а одиночница Евгения Медведева с мировым рекордом стала первой.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Медведеву в произвольной программе заменит чемпионка Европы по фигурному катанию Алина Загитова.

Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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