Российские керлингисты прошли в полуфинал в дабл-миксте на Олимпиаде

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий прошли в полуфинал в дабл-миксте на Олимпиаде, несмотря на то, что уступили сборной Швейцарии.

В первом матче на турнире россияне проиграли американцам (3:9), затем последовали победы над норвежцами (4:3), финнами (7:5), китайцами (6:5) и южнокорейцами (6:5). В шестой встрече россияне уступили канадцам (2:8), сообщает ТАСС.

При этом результаты других команд позволили россиянам войти в полуфинал турнира.

Команда Брызгаловой и Крушельницкого первая приняла участие в олимпийских состязаниях.

8 февраля Крушельницкий рассказал, что команде было очень важно победить сборную Норвегии в соревнованиях по керлингу в дабл-миксте на ОИ в Пхенчхане, поскольку при проигрыше не осталось бы шансов на ошибку.