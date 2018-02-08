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Керлингист Александр Крушельницкий рассказал о победе над сборной Норвегии

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Керлингист из России Александр Крушельницкий рассказал, что команде было очень важно победить сборную Норвегии в соревнованиях по керлингу в дабл-миксте на ОИ в Пхенчхане. Об этом пишет «Газета.ру».

Он также отметил, что это была очень важная игра для российских спортсменов.

«Очень важная игра. Если бы проиграли, то не оставили бы себе шанса на ошибку. Очень важно было победить, мы настроились и сделали это», — сказал он ТАСС.

Ранее появилось сообщение, что олимпийские спортсмены из России одержали первую победу на ОИ-2018 в Южной Корее. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу наших спортсменов.

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