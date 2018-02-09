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Журналист из США увидел в Брызгаловой и Крушельницком агентов спецслужб

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Фото: ТАСС/ Joel Marklund
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Российские керлингисты, выступающие на Олимпийских играх — 2018, напомнили американскому журналисту Дэну Ветцелу шпионов. Об этом он написал в своей колонке на Yahoo! Sports.

По мнению журналиста, выступающие в дабл-миксте спортсмены Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова похожи на героев фильмов об агентах спецслужб, сообщает телеканал «360».

«Брызгалова похожа на героиню фильма про Джеймса Бонда, а Крушельницкий — на героя фильма «Форсаж», — заявил Дэн Ветцел. По словам американца, отправляя на соревнования по керлингу спортсменов, которые выглядят как двойные агенты, «русские просто троллят весь мир».

Напомним, пара Анастасия Брызгалова — Александр Крушельницкий одержала три победы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане над командами из Норвегии, Финляндии и Китая.

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