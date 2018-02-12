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Фигуристы Столбова и Климов завершат карьеру после ЧМ-2018 в Милане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские фигуристы, призеры сочинской Олимпиады Ксения Столбова и Федор Климов завершат карьеру после чемпионата мира в Милане, сообщила их тренер Нина Мозер.

«Сегодня они начали тренировки, готовятся. Ребята хотят поставить достойную точку, поэтому работают с двойной мотивацией», — рассказала наставник спортивной пары.

К мировому первенству в Италии, которое пройдет с 21 по 25 марта, готовятся еще две пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт, которые выступят в индивидуальном турнире на Олимпиаде в Южной Корее, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Как сообщал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) ранее не допустил Столбову, которая выступает в паре с Климовым, до зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане.

Среди тех, кто не получил приглашения, были также: олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шестикратный победитель ОИ по шорт-треку Виктор Ан и фигурист Иван Букин.

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