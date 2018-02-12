Аккаунт ОИ-2018 занизил командный результат россиян в фигурном катании
Официальный Twitter-аккаунт Олимпиады в Пхёнчхане по результатам командного турнира фигуристов поставил Россию на третье место.
Через некоторое время был опубликован исправленный твит, уточняет «Газета.Ru».
Как писал iz.ru, российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады в командном турнире.
По соцопросам, более половины (56%) жителей РФ уверены, что спортсмены из России по общему медальному зачету окажутся в тройке сборных – лидеров Олимпийских игр в Пхёнчхане.