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Аккаунт ОИ-2018 занизил командный результат россиян в фигурном катании

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Официальный Twitter-аккаунт Олимпиады в Пхёнчхане по результатам командного турнира фигуристов поставил Россию на третье место. 

Через некоторое время был опубликован исправленный твит, уточняет «Газета.Ru».

Как писал iz.ru, российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады в командном турнире.

По соцопросам, более половины (56%) жителей РФ уверены, что спортсмены из России по общему медальному зачету окажутся в тройке сборных – лидеров Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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