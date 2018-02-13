Прямой эфир
Сюжет:

Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в Пхёнчхане

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли команду Норвегии в дабл-миксте и завоевали бронзовые награды Олимпиады в Пхёнчхане.

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу российских спортсменов. За команду Норвегии выступали Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

На протяжении всей встречи российская пара вела в счете, однако ей не удавалось серьезно оторваться от соперников. Ощутимое преимущество Брызгалова и Крушельницкий получили лишь после седьмого энда, когда норвежцам нужно было взять сразу либо четыре камня для победы, либо три, чтобы перевести игру в экстра-энд. Тем не менее, в заключительном, восьмом энде россияне не оставили соперникам из Норвегии практически никаких шансов.

Бронзовая медаль Брызгаловой и Крушельницкого стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

Позднее 13 февраля в матче за золотые медали встретятся команды Канады и Швейцарии.

Напомним, российская пара керлингистов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий перед встречей за третье место неожиданно проиграли команде Швейцарии, ведя по ходу матча со счетом 7:2, но проиграв с результатом 7:8.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Соперники Брызгаловой и Крушельницкого назвали россиян фантастическими
Российские керлингисты прошли в полуфинал в дабл-миксте на Олимпиаде

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017