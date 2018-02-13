Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в Пхёнчхане

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли команду Норвегии в дабл-миксте и завоевали бронзовые награды Олимпиады в Пхёнчхане.

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу российских спортсменов. За команду Норвегии выступали Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

На протяжении всей встречи российская пара вела в счете, однако ей не удавалось серьезно оторваться от соперников. Ощутимое преимущество Брызгалова и Крушельницкий получили лишь после седьмого энда, когда норвежцам нужно было взять сразу либо четыре камня для победы, либо три, чтобы перевести игру в экстра-энд. Тем не менее, в заключительном, восьмом энде россияне не оставили соперникам из Норвегии практически никаких шансов.

Бронзовая медаль Брызгаловой и Крушельницкого стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

Позднее 13 февраля в матче за золотые медали встретятся команды Канады и Швейцарии.

Напомним, российская пара керлингистов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий перед встречей за третье место неожиданно проиграли команде Швейцарии, ведя по ходу матча со счетом 7:2, но проиграв с результатом 7:8.

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