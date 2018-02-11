Морозы до минус 25 придут в Пхенчхан во время Игр-2018

Серьезное похолодание ожидается в южнокорейском Пхенчхане на следующей неделе, предупредили организаторы Олимпийских игр-2018. Столбики термометров опустятся до минус 25 градусов, заявил представитель оргкомитета соревнований Сон Пэк Ю.

Он призвал спортсменов и гостей зимних Игр одеваться теплее.

«Сильный ветер продержится до 14-го числа, после температура может упасть до 25 градусов мороза», — приводит его слова «РИА Новости». «Ветер будет от 5 до 10 м/с, особенно на горных объектах», — добавил Ю, отмечает телеканал «Звезда».

В субботу, 10 февраля, из-за ветра были перенесены соревнования по скоростному спуску в горных лыжах у мужчин.

Портал iz.ru сообщил, что российский лыжник Спицов бежал гонку со сломанной лыжей.