Неолимпийским духом пахнет

Токио будет добиваться от Сеула проведения жесткой линии по отношению к Пхеньяну невзирая на наметившееся олимпийское потепление между двумя Кореями, заявили «Известиям» в МИД Японии. В частности, отправляющийся на открытие Олимпиады в Пхенчхан премьер Японии Синдзо Абэ намерен призвать южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина не отказываться от совместных военных маневров с США, несмотря на определенную разрядку в диалоге с КНДР. В Токио и Вашингтоне уверены, что протянутая властями Северной Кореи «оливковая ветвь» — не более чем попытка потянуть время для отшлифовки ядерной и ракетной программ, а заодно вбить клин в единство США и их союзников в Азии. По мнению экспертов, последнее Пхеньяну вполне удается.

9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане торжественно открываются XXIII зимние Олимпийские игры. Но главные игры, которые будут вестись в ближайшие дни в Южной Корее, — отнюдь не спортивные, а закрытые от широкой публики игры политические.

К примеру, планирующий лично приехать на открытие Олимпиады премьер Японии Синдзо Абэ намерен убедить южнокорейского президента Мун Чжэ Ина не идти ни на какие уступки КНДР, невзирая на некоторое потепление в отношениях Сеула и Пхеньяна.

— Что касается вопроса Северной Кореи, мы хотели бы обеспечить максимальное давление на Пхеньян, используя все доступные средства, чтобы загнать страну в угол и вынудить изменить свою политику, — заявили «Известиям» в пресс-службе МИД Японии.

Приветствуя межкорейский диалог по вопросам участия северокорейской сборной в Играх, японское дипломатическое ведомство в то же время призвало Сеул не заблуждаться относительно истинных мотивов «оливковой ветви», протянутой КНДР.

— Северная Корея намерена отвлечь нас от своего ядерного и ракетного развития, чтобы купить какое-то время. Кроме того, Пхеньян пытается смягчить санкции и получить финансовую помощь, отменить совместные военные учения США и РК и вбить клин между странами, — резюмировали в МИД Японии.

Прологом к стремительному переходу двух Корей к диалогу стало пожелание лидера КНДР Ким Чен Ына видеть своих спортсменов на Играх в Пхенчхане, о чем он заявил в новогоднем обращении к нации. Уже в начале января представители Юга и Севера провели первую за два года встречу. В итоге Сеул дал зеленый свет на включение в южнокорейскую сборную по женскому хоккею спортсменок с Севера, вопреки крайнему возмущению сограждан, спешно отрядил горнолыжников для показательных соревнований в КНДР и выразил готовность взять расходы по пребыванию северокорейской делегации на себя. И, судя по всему, сделал это.

Как заявили «Известиям» в Международном олимпийском комитете, МОК взял на себя финансово-материальную поддержку членов северокорейского Олимпийского комитета (это 22 атлета, 24 чиновника от спорта и 21 представитель СМИ). Однако общая численность северокорейской делегации, куда входят далекие от спорта политики, многочисленная команда поддержки и члены музыкального коллектива, составляет около 550 человек. Значит, большая часть расходов по приему действительно легла на Сеул, который в прошлом традиционно спонсировал участие северокорейцев в различных международных спортивных соревнованиях на своей территории.

Столь резкий разворот от конфронтации к диалогу беспокоит не только Японию. США, поддавшиеся в декабре на уговоры президента РК Мун Чжэ Ина повременить с совместными американо-южнокорейскими учениями до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр, полностью разделяют жесткий настрой японцев. Более того, возглавляющий американскую делегацию на Играх вице-президент США Майкл Пенс по пути в Пхенчхан сделал остановку в Токио, чтобы «сверить часы» по северокорейской теме с премьером Абэ.

Лишним доказательством того, что Вашингтон ни на йоту не намерен отступать от прежнего агрессивного настроя по отношению к КНДР, стало недавнее решение Белого дома отказаться от назначения известного эксперта по Корее Виктора Ча послом США в Южную Корею. Как признал сам «разжалованный» посол, причиной стала его позиция — он выступал резко против превентивных ударов по Северной Корее.

Пока чуть ли не единственной страной, открыто поддерживающей наметившейся диалог между Кореями, является Россия. На этой неделе посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что олимпийское перемирие и заморозка военных учений РК и США создают «очень позитивный настрой» для переговоров Вашингтона с Пхеньяном.

Пока что главным победителем в условиях разобщенности внешнеполитических линий Сеула и Токио является КНДР.

— Северокорейский режим усилил свои позиции на полуострове, усложнив американским, южнокорейским и японским политикам шансы на выработку единого подхода к Пхеньяну, — сказал «Известиям» эксперт токийского Христианского университета и канадского Фонда по изучению Азиатско-Тихоокеанского региона Стивен Наги. По его логике, благодаря «олимпийской дипломатии» КНДР продемонстрировала, что «пряники» в отношениях с ней действуют лучше, чем «кнут» в виде санкций и угроз, которые беспрестанно сыпались на страну весь прошлый год.

И похоже, что Сеул намерен и дальше оставаться на стороне северного соседа. На этой неделе сразу несколько южнокорейских политиков высокого уровня публично осадили Токио заявлениями, что не японцам решать судьбу двусторонних маневров Сеула и Вашингтона.