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Американский сенатор исключил «превентивную политику» в отношении КНДР

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Louie Palu
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США не рассматривают «превентивную политику» в отношении КНДР, поскольку такой подход может привести к трагическим последствиям. С таким заявлением выступил член комитета сената по международным делам Джеймс Риш.

По мнению политика, сейчас нет более опасного места на планете, чем Корейский полуостров. Всё зависит от того, что на уме у лидера КНДР Ким Чен Ына. Именно его действия определяют то, как будет развиваться ситуация в регионе, передает «РИА Новости».

Риш отметил, что Вашингтон не позволит Пхеньяну заполучить ядерную ракету, о чем неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп. При этом глава государства не рассматривает «превентивную политику — такого понятия для администрации президента не существует. 

«Такой вещи нет, и это логично, потому что, если вы задумаетесь, к чему это может привести, если подобное произойдет, это будет, наверное, одна из самых страшных катастроф в истории человечества», — резюмировал американский сенатор.

Как писал портал iz.ru, ранее США опубликовали ядерную доктрину, в которой говорится, что КНДР представляет собой «неотложную и непредсказуемую угрозу» для США, их союзников и партнеров.

В документе подчеркивается, что с 2006 года Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, в том числе водородной бомбы. Кроме того, помимо прямой угрозы применения этого оружия существует угроза передачи этих технологий или материалов другим странам, считают авторы доктрины.

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