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Пенс и делегация КНДР отказались от предложения Сеула организовать их встречу

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Вице-президент США Майкл Пенс и делегация КНДР отказались от встречи, которую предложил организовать южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации США.

По данным телеканала, отказались от встречи обе стороны, но если бы представители КНДР изъявили желание «обменяться любезностями» с Пенсом, он бы ответил тем же.

При этом ранее стало известно, что во время пребывания на Олимпиаде в Пхенчхане, Пенс старался игнорировать представителей КНДР и целенаправленно выказывал им пренебрежение.

Представитель администрации США сообщил, что Мун Чжэ Ин выражал надежду на контакты между делегатами КНДР и США. До начала Игр Вашингтон также не исключал подобной возможности. Однако организация встречи так и не прорабатывалась.

10 февраля Майкл Пенс заявил, что позиции США и Южной Кореи по отношению к КНДР не расходятся: обе страны настроены наращивать давление на Пхеньян.

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